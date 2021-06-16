直播》台中2長者打AZ後猝逝 陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增170例COVID-19確定病例，分別為167例本土個案及3例境外移入；確診個案中新增18例死亡。

指揮中心表示，今日新增之167例本土病例，為85例男性、82例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月1日至6月15日。個案分佈以新北市65例最多，其次為臺北市50例，苗栗縣21例，桃園市14例，花蓮縣8例，新竹縣5例，基隆市2例，高雄市及臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，48例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮官陳時中說，整體疫情發展趨向往下，值得大家注意，目前雙北情況穩定，不過積極匡列家庭接觸者並進行隔離，以及精準的疫調仍須努力，對於可能的區域進行擴大篩檢也是有必要的。他呼籲民眾出來採檢時儘量配合，及早採檢對自己、家人都是個保護。

指揮中心說明，今日新增18例死亡個案，共計為男性9位、女性9位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月10日，確診日介於5月15日至6月11日，死亡日介於6月6日至6月14日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月14日累計公布11,907位確診個案中，已有6,373人解除隔離，解隔離人數達確診人數53.5%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案中，案13371、案13372均為菲律賓籍20多歲男性船員，分別於5月13日及5月5日自菲律賓來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，且居家檢疫期滿採檢結果均為陰性。2人為同船船員，在臺期間並無症狀，6月14日因出境需求，一同自費採檢，於今日確診；衛生單位已匡列2人接觸者共19人，均列自我健康監測。案13501為本國籍20多歲男性，5月24日自菲律賓返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，檢疫期滿後於6月9日出現發燒、咳嗽症狀，就醫後返家持續自主健康管理，6月15日因症狀持續就醫採檢，於今日確診；衛生單位已匡列相關接觸者2人，列居家隔離。

對於台灣目前疫情警戒是否可能降級？陳時中說，目前情形穩定，篩檢量有4、5萬，陽性率也往下降，算是平穩，但不是趨緩，大家還是要非常非常注意，稍微不注意就會「復燃」，各國都有這樣的情況，對於各專家的建議，我們都廣納雅言。