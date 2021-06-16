裕隆集團中華(2204)因商用車銷售較不受疫情影響，5月合併營收27.49億元、年增21.46%，中華汽車表示，相信只要疫情控制得宜，新車買氣就會歸隊，目前還是對全年市場抱持樂觀看法。

中華先前於法說會中指出，儘管台灣車市恐受疫情衝擊，展望今年，公司看好本業無論內銷四輪、外銷四輪或電動二輪銷量成長，以及轉投資中國大陸的福建奔馳等獲利貢獻轉強，對今年營運仍持樂觀態度。

中華車5月掛牌數3,986輛，年增3.7%，其中商用車占2,505輛、年增8.5%，帶動5月營收維持月增以及年增的趨勢；前5月營收140.15億元、年增15.96%。

中華汽車預期，全年內銷四輪、外銷四輪或電動二輪銷量均看成長，以及中國轉投資如福建奔馳、福建台亞等獲利貢獻也可望轉強。

儘管今年第二季台灣受本土疫情升溫影響，但因首季銷量超標不少，中華汽車因此暫不調整全年銷售目標。中華車今年內銷四輪銷售目標為5萬台，年成長1.5%；外銷四輪目標1800台，年增141.3%；電動二輪目標9000台，年增50.6%。

在中陸轉投資事業方面，福建奔馳自從推出新車款後，銷量持續成長，今年業績看旺，整體來看，今年在中國車市回溫下，有利旗下中國轉投資貢獻比去年成長。

中華車第一季營收成長，達86.44億元，加上減資效應，EPS 2.35元，改寫歷史新高，在本業銷售有撐，以及業外加持，法人估全年EPS挑戰8元，優於去年的6元。隨著中華車今年獲利看增，也可望挹注裕隆(2201)今年獲利比去年成長。