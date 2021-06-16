大陸法定的退休年齡是男性年滿60周歲。然而但仍不少大陸董事長已超過法定退休年齡仍經營公司在A股馳騁。根據《國際金融報》不完全統計，截至6月15日，在A股市場中，實控人是男性、年齡超過60歲，且還擔任公司董事長的共有479位。其中最年長的是太陽電纜的實控人李雲孝、海天精工的實控人張靜章，兩位今年都已84歲，是A股上市公司中年齡最大的實控人兼董事長。

在479位「高齡」男性實控人中，60歲至64歲的人數為228人；65歲至69歲的人數為159人；70歲至74歲的人數為65人；75歲至79歲的人數為19人；80歲至84歲的人數為8人。

據IPO日報統計，上述479人控制的企業主要分佈在47個行業。其中醫藥製造業有50家；電氣機械和器材製造業42家；電腦、通信和其他電子設備製造業有37家；通用設備製造業37家；專用設備製造業有37家，汽車製造業有36家，總共合計有239家，占比為49.9％。

這也意味近一半已到法定退休年齡的男性、但還擔任公司的實控人及董事長出自這6大行業。