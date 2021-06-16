針對投手使用「外部物質」的情況，大聯盟16日正式宣布將嚴格取締，防止投手違規使用異物，若被發現該名球員將被立刻驅逐出場，並禁賽10場，一場比賽也不限檢查1次。

小聯盟之前就有發生投手使用外部物質被裁判發現，台灣投手鄧愷威就是其中一人，當時他立刻被驅逐出場，之後也遭禁賽10場，而本季大聯盟投高打低的情況時常產生，也讓聯盟更加防範此事。

大聯盟今天公布，已經向30支球隊和裁判提供所有新規則指南，包含定期檢查所有投手，不論對方球隊教練是否有提出要求。

根據新的指南，被發現違規使用外部物質的投手將被立即驅逐出場，並禁賽10場比賽，先發投手每場比賽將進行不止一次的強制檢查；中繼投手部分則會利用換局間做檢查，避免延誤比賽。

大聯盟主席曼佛雷德（Rob Manfred）表示，新的規則指南是從現役、退役球員和其他體育界人士中蒐集訊息，經過2個月的統整有必要對外部物質採取新的強制措施，「我知道過去就有使用外部物質的情況，但今天我們看到的和過去有很大不同，黏性物質更加頻繁地被使用，好讓球更容易被掌控，變成一種不公平的競爭優勢。」

佛雷德在聲明中繼續說道，新的規則指南不是針對任何球員或是球隊，「這是個集體的轉變，但為了比賽必須要解決這件事，我們有責任要為球迷及球場上的比賽的球員，消除這些物質並改善比賽。」