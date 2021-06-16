日本富豪前澤友作預計將搭乘12月升空的俄羅斯聯合號太空船前往國際太空站，俄羅斯聯邦太空總署在當地時間15日任命前澤為聯合號成員之一，並展開相關訓練。

俄羅斯的聯合號（Soyuz）MS-20太空船預定12月8日從哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur cosmodrome）發射升空，前澤和他的助理平野陽三預定搭乘聯合號前往國際太空站（ISS）。

日本讀賣新聞報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）15日正式任命前澤和擔任聯合號船長的俄羅斯太空人等一行人為聯合號成員。

前澤將在莫斯科郊外加加林太空培訓中心（Yuri Gagarin Cosmonaut Training Centre）進行訓練約1個月，研習聯合號與國際太空站的構造與操作方式；9月起進行返回地球的生存訓練等，進行各種前往太空的準備。

若一切順利，前澤將成為第一位停留在國際太空站的日本民間人士。

前澤表示，非常感謝給他這次可獲得獨特經驗的機會，他將會全力以赴進行訓練。

45歲的前澤從事電子商務致富，也打算參加美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）「星艦」（Starship）太空船2023年繞月旅行計畫。