嘉義縣首波85歲以上長者接種AZ疫苗，百歲人瑞採到府服務。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

日本贈台AZ疫苗第二批配發各縣市劑量預計明17日到位，嘉義縣這次規劃針對80歲以上老人家優先接種，採造冊通知方式到指定接種站接種，特定鄉鎮大型接種站則以村里區隔時段，預計18日起開放符合年齡的民眾自由到場接種。

嘉義縣首批獲配1.9萬劑，優先針對85歲以上長者施打疫苗，不過事前意願調查欲施打者僅6成多，縣府指出，1.9萬劑其中9000到10000劑配發給85歲以上長輩施打，經村里調查原本有8885位老人家登記接種，但臨時有戶籍在他縣市，但住在嘉縣的長輩也登記要打，以及本來不想打，臨時又決定要打的長輩，經調整後約有9100位老人家列為第一波施打對象，不過人數會持續增加。

昨15日大型施打首日，嘉縣接種率92.8％，由於中央昨率出訊息，第二批將於明天配發，雖尚無法得知嘉縣獲配多少，但首批疫苗已有餘裕，縣府將針對80歲以上長輩開放接種，且此次不需事先登記制，改發通知單通知，預計18日起陸續開放接種。