台灣疫苗有限，然而卻傳出各種「特權施打」亂象，尤其所謂「維持防疫體系運作之中央及地方官員」定義不清，連行政院顧問丁怡銘都已經施打完畢，引發外界質疑。資深媒體人陳文茜認為第二類的名單及施打次數，應該對全國全名公佈。

陳文茜指出，之前新北市的「中央及地方防疫人員」早已被洩漏部分名單，包括了金管會，台北市則包括總統府，「這些都是全球民主國家沒有的現象。」疾管家在Line上解釋，第二類不是只有中央政府，還有警察丶海關等第一線高風險人員；然而實際上在6月9日之前，第二類只有「中央及地方防疫人員」。第三類才是高風險第一線接觸人員，包括警察及救護車人員等。

陳文茜說，疾管家將第二類詳列加入很多高風險人員，卻未公布各別人數。第二類在過去施打人數，皆為9-12萬。這次加入很多早該列入之人。但他們在9-12萬人中，佔多少？尤其非高風險的行政機關及總統府「重要官員」特權人士有多少？混在其間，不只不能服眾，而且把自己和救護車防護人員的風險併提，「全球民主國家首見。」

陳文茜認為，第二類的名單及施打次數，應該對全國全名公布，因為他們是排在高風險、所有長者、養老院、重大疾病患者的前面。他們沒有隱私權，如果光明磊落，公布自可服眾。

陳文茜表示，應讓台灣人民更了解為什麼我們的防疫中心獨樹一格，或是思考很縝密，因此其他民主國家的總統、首相，包括日本皇室都未列入優先順序，而我們的國家需要把中央官員列入更需要的禮遇？把他們的生命權看的比所有人重要的因素？或者他們目前正因不可抗力因素，命在旦夕？

陳文茜批評，總統府是此次晚買、少訂國際疫苗，及一路護航特定生技公司的決策單位。「但為什麼他們的生命權比其他老人，重傷病患者重要？總統不能道德勸説自己身邊的人，施打抗體反應高於AZ的高端疫苗嗎？」