台灣疫情三級警戒讓不少店家都反應「活不下去了」，蔡英文總統今天表示，很多餐廳和店家並沒有停業，甚至推出外帶外送的特別菜單和優惠。她拜託大家，如果行有餘力，可以去支持店家。「多點一份餐點，就是疫情下多一分互助的正面力量」。

蔡英文在臉書表示，在三級警戒下，店家和餐廳因為客源減少，都受到影響。尤其是原本以內用為主的餐廳、咖啡店等店家，為了配合防疫規定，現在必須改推外帶或外送服務。「我很謝謝所有一起落實防疫的餐廳和店家」。

最近政府的紓困措施上路，她強調，紓困和防疫一樣重要，她也一直注意各界的回饋，其中注意到大家對於實際營業額的計算有不同看法，經濟部也很快增加了彈性。不論是整個五月，還是從三級警戒的五月中開始起算，只要營業額下降達50％，就能夠申請「商業服務業」的紓困方案。

很多餐廳和店家並沒有停業，而是積極轉型、持續提供優質的餐點，甚至推出了外帶外送的特別菜單和優惠。蔡英文拜託大家，「如果行有餘力，可以支持你平常會去、喜歡去的店家」。

她呼籲民眾，透過外帶或外送，「多點一份餐點，就是疫情下多一分互助的正面力量」。也提醒民眾，別忘了，外帶時還是要遵守實聯制和防疫措施。外送時，也可以試著多給辛苦的外送員一點鼓勵。讓喜歡的餐廳和店家能繼續開業、能照顧到更多員工的生計，「我們一起來努力！」

蔡英文也建議，大家若有覺得不錯的店家，也歡迎留言推薦給更多人。「用行動相挺店家」「外帶外送點起來」。