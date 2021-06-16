台股今(16日)開低震盪，受台指期結算影響，尾盤一度急殺，終場加權指數收在17307.86點，下跌63.43點，成交值5675億元，明日將除息的台積電收在最低點605元，下跌4元，早盤強勢的長榮由紅翻黑，收在133.5元，下跌2.5元，已向衛福部食藥署申請緊急使用授權EUA的高端疫苗，在檢調要查有無內線交易的利空衝擊下，收在跌停255元，下跌28元。

台股開盤以17357.37點開出，下跌13.92點，指數在平盤上下震盪，午盤過後指數一度下跌近百點，來到17275.02點，尾盤跌幅收斂，台積電、聯電、鴻海等電子權值股開低，明(17日)將除息的台積電股價在605元至608元之間震盪，聯發科、矽力股價盤中由紅翻黑，大立光則開低走高，一度上漲70元至3090元，面板三雄友達、群創、彩晶持續走弱，群創股價也跌落至20元以下。

運輸股早盤持續走強，一度占大盤成交比重6成以上，航海王萬海在解除處置股票出關後，今持續開高，開盤不久即攻上漲停210.5元，但並未鎖死，長榮、陽明也同步開高，長榮盤中創下144元的新高價，陽明也創下136元的新高，台驊投控則創158.5元的新高，不過，航運股在午盤後漲幅收斂，長榮甚至翻到平盤以下，收在133.5元，下跌2.5元，陽明收在130元，上漲2.5元，萬海收在205.5元，上漲14元，漲幅7.31%。