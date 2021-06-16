國產高端疫苗日前宣布二期解盲成功，除力拚7月上市施打外，也積極佈局海外市場，昨傳出菲律賓有意直接採認我EUA，不需在當地經過三期臨床試驗就可施打，不過卻遭菲律賓官方否認。對此，國民黨發言人陳偉杰今（16）日批說，民進黨只會發動認知作戰及大內宣治國，好好腳踏實地認真治國很難嗎？

陳偉杰透過臉書「國民黨發言人」指出，這是蔡政府為合理化國產疫苗爭議所採用的標準「大內宣模式」，沒有「有關單位」授意與牽線，一個台灣企業有能力與國際機構、友邦國家及東南亞各國政府接洽嗎？若沒有「有關單位」提供訊息，媒體從何得到這麼完整的資訊呢？

他表示，東南亞各主要國家都在接洽清單上，怎麼可能獨漏菲律賓？只不過蔡政府也算準了菲律賓會鄭重否認，因為人家使用的是英德俄中等國的疫苗，可能再用台灣的嗎？反正已經塑造出三路進軍的龐大內宣聲勢，只有菲國否認，那跟著否認就行了。

國民黨發言人陳偉杰批民進黨，只會發動認知作戰及大內宣治國。（圖／摘自國民黨發言人臉書）

這種「大內宣模式」不就是民進黨「認知作戰」的翻版嗎？陳偉傑說，在政策宣傳上委託第三方揭露訊息，輿論正面就承認政府主導協助，輿論負面就矢口否認，如果躲不掉就推給國民黨或大陸，在「攻擊對手」上也是交由第三者散播對手負面訊息，如果反應不錯，就會有民進黨人跳出來接續砲轟，失敗就矢口否認，如果躲不掉就再丟出一個震撼彈來掩蓋上一個。陳偉杰表示，民進黨早就定義了「認知作戰」的模式，並全面啟動用在包裝民進黨政府和攻擊對手上，這已經是眾所皆知的事情了。

陳偉杰直言，民進黨政府不只會運用情報與國家機器，表面上民代已變成專職的政黨打手，暗地裡還眷養1450在推波助瀾，在外圍還有名嘴側翼助攻興風作浪，尤其民進黨被揭穿的認知作戰假訊息罄竹難書，包括立委王定宇、前議員王浩宇、林瑋豐、社群中心主任范綱皓等等。

這麼多假消息來源，如果一個罰300萬，民進黨究竟要罰多少？民進黨政府怎不法辦？陳偉杰認為，因為這種治國方式已讓民進黨政府食髓知味、欲罷不能，民進黨政府已成為台灣最大的假訊息來源了。