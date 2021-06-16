受惠於全球需求提升，今年首季面板雙虎群創、友達都繳出好成績，EPS全都超過1元，當時不少人看好面板有機會成為下一個航運股飆升，但近期面板優異的營收表現卻無法反應在股價上，引起網友們討論，有內行網友指出，面板跟航運是天和地的差距，面板已經漲到頂，且外資降評、需求縮減，後市並不樂觀。

友達曾在4月底站上35.55 元新高價，今年以來暴漲146%，沒想到友達5月初開始走跌，短短1個半月重摔至20元左右，跌幅超過43%；群創走勢相似，同樣在4月底衝上32.55元，但短短1個多月跌至19元上下，重挫逾4成。友達今收在20.80元，下跌1.4元（或6.31%），群創跌1.45元（或7.06%）收在19.10元。

面板雙虎股價暴漲暴跌的狀況引起PTT網友們熱議，有人好奇面板營收並不差，但股價始終慘綠的原因，「救救面板，到底為什麼像倒垃圾一樣」、「滿手面板的韭菜在這」、「不是說好跟航運一起飆嗎？」、「為何面板直接掰掰了」、「想賣又怕彈回來，好痛苦」。

有內行網友表示，股價是反應未來3個月到6個月內的事，顯示面板可能已經被放棄，尤其全球經濟解封，面板需求調降，股價也會因此下修，「面板別肖想跟航運一樣，天和地的差別」、「航運需求擺在那，面板沒人要了」、「外資降評就知道了，散戶快跑」、「面板漲到頂了啦」、「面板該下去了吧」、「利空消息狂出，該跑了」。

事實上，昨（15日）摩根大通、美銀證券及花旗環球紛紛調降友達及群創的投資評等，美銀更將友達及群創的目標價大砍至17.2與15.6元。

此外，大陸面板廠京東方有意擴產的消息似乎也影響面板雙虎的走勢，美銀指出，京東方擴產將讓全球面板供應量增加4%，產業供需至2023、2024年可能會出現18～19％的產能過剩，且由於京東方的擴產，顯示大陸官方恢復對該產業的補貼，可能造成景氣進入下行周期，如2018至2019年的狀況。