御饌臻品安和店老闆林湙埕主動提供美味的防疫個人套餐，將熱騰騰的餐點，送到台中市政府警察局第六分局員警手中。（民眾提供／盧金足台中傳真）

民間人士自發性地捐贈各式防疫物資及美味餐點，以行動喝采疫情期間堅守崗位，守護人民身體健康的波麗士大人。（民眾提供／盧金足台中傳真）

因應疫情，6月15日警察節，沒有舉行隆重的典禮與掌聲，熱心公益民眾紛紛自發性的捐贈防疫物資及餐點，以行動鼓勵波麗士們，御饌臻品安和店老闆林湙埕不落人後，主動提供美味的防疫個人套餐，將熱騰騰的餐點，送到台中市政府警察局第六分局員警手中，員警接過豐盛的便當，都表示相當感動，體力補充飽飽，更有力氣為防疫盡一分心力。

警察節是表揚在社會上辛勞貢獻警察們的日子，但因為疫情緣故，讓今年的警察節特別不一樣，沒有隆重的典禮與掌聲，取而代之的，是民間人士自發性地捐贈各式防疫物資及美味餐點，以行動喝采疫情期間堅守崗位，守護人民身體健康的波麗士大人。

疫情期間，警方除堅守治、交安的任務，也積極協助執行各項防疫工作，雖暫停舉辦警察節各項慶祝活動，讓這屬於警察的日子少了點熱鬧氣氛，防疫成果有目共睹，讓熱心公益的民眾紛紛自發性的捐贈各式防疫物資及餐點，無不以行動鼓勵波麗士們。

警察局第六分局分局長吳耀南表示，非常感謝御饌臻品安和店老闆的熱心公益，美味的餐點讓員警填飽肚子，讓這因防疫工作而暫停的警察節，多了點不一樣的溫暖，讓員警們感受到防疫作戰並不孤獨，並期許同仁吃下在承載滿滿愛心的便當後，繼續為國人健康努力。