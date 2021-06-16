北市昨開始替85歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，許多校園也被徵用做為疫苗施打站，不過卻傳出動線混亂、長者聚集等待的亂象，引發批評。對此，議員王鴻薇痛批，市府規劃不周全，卻要校方這些支援的人員承擔責任及批評，根本完全不負責。

王鴻薇指出，昨日施打過程亂象頻出，有許多民眾反映線上預約困難、動線安排對長者不友善、不易保持社交距離，更有許多長者在烈日下排隊等待，引發眾怒。

王鴻薇表示，另外也可以看到許多校方人員在現場支援，防護配備卻只有一個口罩，市府若要徵用學校、要老師支援，就應該要提供足夠的防護配備，讓大家可以安心做事。

王鴻薇直言，疫苗預約系統由衛生局規劃，施打的場域流程規劃為醫院負責，市府自己沒有考量到許多長者不會使用網路系統，造成資訊傳達的誤差，以至現場民眾聚集等待，發生狀況後卻傳出市府開始向學校究責，是否有想過校方這些基層人員在現場支援，冒著風險協調處理的辛苦？

王鴻薇表示，有家長也為學校抱屈，校方臨時接到通知要支援，校長、主任、老師都積極配合，卻還要受到指責，令人相當氣憤。

王鴻薇認為，市府現在要做的，應該是檢討線上預約和鄰里通知系統到底出了什麼問題，導致這些亂象，而不是忙著向辛苦支援的基層究責。且校方人員冒著風險在現場支援，也應該要提供他們充足的防護配備。