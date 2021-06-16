為感念在這段防疫期間，總是站在第一線執勤守護全民的警察，熱心民眾特地自發性準備了飲料、肉粽及大量清潔用酒精，親自送到台中市第四分局南屯派出所慰勞員警，希望藉此向辛勞的員警加油鼓勵，感謝警察協助防疫的付出，讓員警大感窩心。

熱心民眾表示，疫情期間，警方除了勸導民眾戴口罩、宣導各項政府防疫政策外，對於一般工作也絲毫不敢懈怠，工作十分地辛苦，讓民眾都看在眼裡、感動在心裡。

由於員警執行各項勤務與民眾接觸，身處在染疫高風險之中，因此特地捐贈清潔用酒精50瓶，並且慰勞員警忙碌奔波的辛勞，專程準備飲料、粽子等提供員警享用，以行動力挺員警，做為警方最強力、最感心的後盾。

南屯派出所所長江松泳表示，非常感謝熱心民眾的支持。同時呼籲，因疫情未見趨緩，請民眾持續加強落實遵循及配合現行三級警戒管制措施。

外出時須全程佩戴口罩，停止室內五人以上、室外十人以上的群聚，維持社交距離等相關規定，與政府共同努力嚴守社區防線，一起為防疫工作加油努力。