「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母打擊群進入南海

就在華府與北京關係緊張升高之際，美國海軍說，「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母打擊群已進入南海，執行例行任務。而網上出現的衛星照卻顯示，解放軍054A型飛彈護衛艦在後緊盯「雷根」號。

據半島電視台（Al Jazeera）15日報導，伴隨「雷根」號航母的，還有飛彈巡洋艦「希羅」號（USS Shiloh）和飛彈驅逐艦「海爾賽」號（USS Halsey，DDG 97）。北京經常反對美軍在南海執行任務，說這無助區域和平或穩定。而就在中方譴責7大工業國集團（G7）國家發表反中聲明後，美軍便執行了這次任務。

美國海軍說，「雷根」號航母打擊群在南海時，執行了海上安全軍事行動，其中包括固定翼與旋翼軍機的飛行訓練，海上打擊演習和海空協同戰術訓練。美方並強調，南海航母軍事行動是美國海軍在印太例行任務的一部份。

#USNavy #USSRonaldReagan aircraft carrier, sailing in the Central part of the #SouthChinaSea, is being shadowed by a #Chinese #PLAN Type 054A Jiangkai II class frigate today, 15 June.

Via @OSINT_1 pic.twitter.com/Sz3Qi46tnB — Indo-Pacific News - Watching the CCP-China Threat (@IndoPac_Info) June 15, 2021

不過，據《多維新聞》報導，名為「南海的浪濤」的微博用戶發佈衛星照顯示，隨著「雷根」號現身南海，054A型飛彈護衛艦也在後面緊盯它的動態。近年來解放軍不斷提升在南海的軍事存在感，除了擴建人造島與空軍基地外，也裝設了飛彈系統和其他軍備。

由於美中正在國際舞台上較勁，因此不時在東海與南海互秀拳頭。今年4月時，美方公開了1張在東海拍攝的照片，顯示阿利伯克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦「馬斯廷」號（USS Mustin，DDG-89）正在盯梢「遼寧」艦編隊。

照片中可以看到，「馬斯廷」號艦長布瑞格斯（Robert J. Briggs）翹著雙腿，和副艦長斯萊（Richard D. Slye）從艦橋操舵室外監視數千公尺外的解放軍航母「遼寧」艦。分析家認為，這張刻意公開的照片顯然在打「認知戰」（cognitive warfare），顯示美國沒把解放軍當成迫在眉睫的威脅。而《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫（原名張毅弘）則說，這張照片是在警告解放軍，美國徹底掌握了「遼寧」艦航母戰鬥群。