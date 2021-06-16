新冠疫情在台灣還只在緩慢退燒過程，就有國際機構仍確信台灣2021年經濟成長率應該上調，ANZ澳盛銀行16日公布台灣2021年GDP年增率，自前次預測的4.4 ％上調至5.5%，新舊預測值足足相差1.1個百分點，是本土疫情爆發以來首家上調台灣GDP估值的單位。

澳盛銀行大中華經濟研究團隊說，台灣現在處於第二波新冠病毒感染抑制內需活動的時候，「這時候作出上調今年台灣GDP的決定，似乎很奇怪？」，事實上有兩大因素支持團隊此次的預測值調整：一為台灣2021年第一季經濟成長動能強勁到超乎預期，二是台灣的出口表現持續強勁，預計還會旺到2022年，台灣科技製品的全球需求一直在延續。

澳盛銀行最新調整後的2021、2022年台灣GDP年增率分別為 5.5％ 和 3.5％，並加註但書，如果沒有4月以來爆發的第二波病毒感染，全年經濟增長會更加強勁。

對於疫情衝擊內需的可能幅度，澳盛銀分析，在相當嚴格的封鎖和其他限制下，台灣民間消費支出在第二季會下降，預計較上季（QoQ）衰退 4%；假設到第三季本土感染獲得控制，2021 年全年消費支出仍有機會增長 2.1％，2022 年進一步達到年增 3.6％。