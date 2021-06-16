美國加州全面解封，實施長達15個月的四級疫情警戒今起作廢，餐廳、賣場開放100%容量，取消社交距離，已接種疫苗者在大多數場合都不必戴口罩。

加州2020年3月20日領先全美率先進入疫情警戒，使用黃、橙、紅、紫等四個等級的警示燈號。人口約1000萬人的洛杉磯地區，今年1月疫情最嚴峻時屬紫色層級，單日新增超過1萬5000例。

去年底疫苗問世，歷經6個月普遍施打，加州近日達到全部人口55%完整接種疫苗，今天解除防疫禁令，實施15個月的口罩令、社交距離、室內人數管制鬆綁。

加州重啟仍有部分例外，居民到醫院或搭乘大眾交通工具包括飛機、火車、巴士、共乘還是需要戴口罩。

洛杉磯的地標性建築聯合車站（Union station）內，提醒旅客戴口罩、保持距離的告示牌今天仍未拆除，不過在場的工作人員向記者表示，告示現在只是參考用，今天起在車站內可以不必戴口罩。

洛杉磯的頭號觀光景點聖塔蒙尼加（Santa Monica ）海灘今天出現國內旅遊的觀光人潮。碼頭邊的街頭藝人、紀念品攤位重新開張，摩天輪、雲霄飛車等遊樂設施重新運轉。

因電影「阿甘正傳」（Forrest Gump）而著名主題餐廳外，放了一張模仿電影場景的板凳吸引觀光客拍照。馬克和蜜雪兒·波拉克（Mark and Michelle Polak）夫婦受訪說，戴了一整年終於脫下口罩，好像鬆了一口氣。

馬克表示，夫妻倆已經完整接種，對於加州解封感覺到很安全，終於可以走出戶外呼吸新鮮空氣，不再覺得恐懼。

蜜雪兒則說，經過這麼長時間的隔離，終於可以好好喘一口氣，雖然自己感到安全，她仍對一些還沒有接種疫苗的人們感到擔心，畢竟在美國無法強迫每個人打疫苗，必須尊重個人意願。

儘管全美已有44.2%人口完整接種疫苗，超過13個州接種率超過50%，但阿拉巴馬、喬治亞、密西西比等州的接種率在30%徘徊，專家憂心7月4日國慶假期之後，接種率較低的州染疫死亡人數可能再度衝高。

銀髮白鬍子的加州居民馬里奧（Mario）帶著兩名年幼孫子出遊，儘管已經完整接種疫苗，他仍戴著兩層口罩。

馬里奧向中央社記者表示，他很樂見加州解封，他在4月已經注射疫苗，外出不再恐懼，大約有90%感到安心，現在他戴著口罩是為了保護還沒打疫苗的孫子，「我會一直戴著口罩，直到我的孫子們也都打好疫苗」。

疫情不只奪走美國60萬條人命，更是嚴重衝擊經濟，去年5月失業人數達到2050萬人，失業率14.8%創下72 年來的新高。

紀念品店員珍妮斯（Janice Garcia）向中央社記者表示，疫情爆發後，整個碼頭關閉了好幾個月，紀念品店也因此歇業，後來隨著疫情起伏，數度開啟又關閉，營業時間也一度縮短，如今很高興看到加州全面重啟，讓許多人恢復工作生計。