新光三越台中中港店為強化防疫措施，復業前通知員工上下班人潮分流，並採行五大強化措施。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市新光三越中港店日前一名櫃姐確診，市長盧秀燕火速拍板成立前進指揮所及快篩站，共完成1510人篩檢，篩檢結果全數為陰性。經發局專門委員林敏棋昨晚帶隊前往抽查，包括員工出勤刷卡下班及動線等情況，避免人員過度集中，持續強化防疫措施，守護消費者及員工健康。

經發局表示，百貨賣場消費族群多元且為密閉空間，市府對於百貨賣場防疫非常重視，日前發生新光三越中港店櫃姐確診，立即要求業者清潔消毒，待業者提供6月10、11日環境清消報告，員工快篩結果均為陰性後，並經評估無疫情擴大風險後才核准於14日復業。

統計自11日起截至15日止共完成1510人篩檢，篩檢結果全數為陰性，另提醒其他樓層未完成快篩員工，可儘速去衛生局指定醫院免費快篩。市府也於昨晚8時前往抽查，業者於員工下班時間已訂有員工分流下班機制，新增4個出口，開放5個出口動線分流，降低群聚風險。

新光三越台中中港店指出，為強化防疫措施，復業前即通知員工上下班人潮分流，並採行五大強化措施，包括一、上班時間，增加員工停車場(共計2層)，有效進行停車分流；二、下班時間，開放南向客用手扶梯，供員工下班分流；三、增加量溫次數，做好上班員工健康自主管理；四、增加快篩站訊息露出，鼓勵員工至就近的篩檢站快篩；五、增加消毒次數，週週消毒。

經發局強調，中央疫情指揮中心於6月7日發布超市、超商、百貨、賣場加強三大管制措施，市府持續要求百貨賣場業者遵循，並落實人流管制、維持社交距離、管制出入口、定時定期消毒等防疫措施，後續將不定期加強查核，呼籲民眾前往百貨賣場口罩戴緊，少去多買，一次買足，買好就走，全民持續加強防疫力道，才共同守護彼此健康。