這個月才在法國網球公開賽勇奪生涯第19座四大賽冠軍的世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），接下來將參加ATP西班牙馬約卡網球錦標賽，為了多增加草地賽場比賽感覺，他採取了比較不一樣的備戰方式：多參加雙打。

馬約卡錦標賽是ATP巡迴賽250分等級的賽事，原本要在2020年開辦第1屆，但因為新冠肺炎全球大流行取消，隨著疫苗施打的人口越來越多，歐洲城市開始慢慢解封，馬約卡錦標賽終於可以正式向球迷呈現，這也是溫布頓大賽前，第一項在西班牙的草地網球賽。

馬約卡錦標賽官方今天透過社群網站宣佈，喬柯維奇會參與這站賽事，而且不只單打，雙打也有他的名字，生涯已經在四大滿貫賽都留下冠軍紀錄的喬帥，是2019年溫布頓男單冠軍，去年溫網因為新冠疫情取消，今年復辦，喬帥等於是另類地尋求衛冕成功。

喬柯維奇一直都是以單打為參賽重點，難得到西班牙打草地賽事，他也一起報了雙打，若維持好狀態，並於溫布頓再度奪冠的話，他將追上費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadak）的腳步，達成生涯20座四大滿貫賽冠軍的成就。