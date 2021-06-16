台、美航線進入傳統商務旺季與開學季，加上近期有許多民眾選擇到美國打新冠疫苗，機票水漲船高，價格比以往高出3倍，易遊網透過銷售數據發現，5月中旬起機位就有明顯需求，且這股需求還在增加，業者今整理出「直飛航點懶人包」，一圖看懂台北直飛航點、時間與價格。

航空公司感受到民眾赴美的需求，長榮航空日前率先宣布增班美國線，中華航空也迅速跟進，6月增飛台北－洛杉磯航班，7、8月再新增4班台北－安大略，擴大洛杉磯地區服務範圍與便利性。

易遊網指出，近期赴美潮湧現，不論是迎接開學季，或是接種疫苗需求，不少華僑、留學生、商務人士已有返美計劃。根據美國機票銷售數據，自5月中旬開始，赴美機票就有明顯的增長，較1至4月平均銷售成長3倍以上，其中又以舊金山、洛杉磯和紐約為3大熱門航點。而目前觀察6月購票需求持續增加，預估會再比5月成長2至3倍以上。

易遊網表示，以直飛航班來看，長榮航空的覆蓋性最大，美國有6個航點在6月都有固定航班，票價方面約落在7萬多，並提供鄰近座位享2到4折的加購優惠。華航則是一口氣公佈到8月份的航班，直飛航點包含有舊金山與洛杉磯，亦有推出鄰近座位加購優惠，每段每座位加購價300美金。

而聯合航空僅有舊金山每日直飛，票價相對親民，約4萬5000就買得到，另有加碼6月30日前購買飛美加機票，周周抽升等舒適經濟艙活動。

提醒民眾，欲安排前往美國，記得需先備妥搭機前3天內的新冠肺炎陰性檢測報告，並下載填寫乘客切結書，抵達美國後建議再進行新冠肺炎檢測以及居家隔離7天，並避免在14天內與患有重大疾病的病患接觸尤佳。