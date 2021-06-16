頭份市衛生所主任徐春仕（左）盡心規畫流程，1天就完成所有報名長輩施打。（謝明俊攝）

頭份市衛生所還安排醫師替長者做接種前身體狀況評估。（謝明俊攝）

頭份市長者疫苗施打點專用場地，不會混雜其它人流，值得其它鎮市參考。（謝明俊攝）

苗栗市衛生所腹地不足，所以還得借用前方道路搭建帳篷供長輩候打。（謝明俊攝）

苗栗市施打長輩疫苗進度緩慢，長輩平均須等候40分鐘。（謝明俊攝）

苗栗市衛生所未做好分流工作，一般看診民眾與施打疫苗長輩混雜一起，拖遲施打速度。（謝明俊攝）

苗栗縣替85歲以上長者施打疫苗工作，頭份市衛生所事前分流計畫作得仔細，第1天就完成所有長者施打共1146人，加上施打地點選在有冷氣空調的大型餐廳，環境良善讓長輩們很窩心。相對苗栗市的施作計畫就沒那麼完善，仍選擇腹地狹小的衛生所實施，長輩和一般看診民眾擠成一堆，長輩平均得等上40分鐘，所幸長輩們都能體諒，未發怨言。

苗栗縣獲得這批日本贈送的AZ疫苗，從6月15日全縣同步替85歲以上長輩施打，頭份市衛生所主任徐春仕與頭份市長羅雪珠超前部署，事先做好完善分流施打計畫，並獲得縣議員張淑芬的全力支持，出借名下餐廳的1600坪宴會廳給衛生所當做施打場所，全程開足冷氣，讓長輩們免除於烈日曝曬，能夠安心的等候施打以及打後留觀。

徐春仕事先規畫，協請全市所有公立學校的校護、以及頭份市內6所醫療診所的醫師、護理師全力支持，並特別安排醫師替每位長者做接種前身體評估，長者乘坐家人座車抵達餐廳大門，就可直接步入，餐廳出入口寬敞，大廳又備妥舒適坐椅，讓長者可以很輕鬆的候打留觀，不用忍受在豔陽下排隊的痛苦。

在事前準備好完善的施打動線及量能下，頭份市是苗栗人口最多的地區，衛生所在1天8個小時內，就完成全部報名1146名長者的施打作業，未來等第2梯次80至84歲長者疫苗撥發下來，頭份市衛生所將在同1場所繼續為長輩們服務。

相較於此，苗栗市公所這次施打計畫仍選擇在腹地窄小的衛生所進行，必須借用前方道路搭建棚架供候打長輩們等候，由於施打量能受場地限制無法快速進行，所以首日施打特別延長到晚上8點，還是無法消化，至16日繼續施打時，一早苗栗市還一度降下大雨，讓長輩忙著躲雨。

由於16日上午輪到苗栗市人口較多的維新里施打，一時間湧入許多長輩候打，加上其它看診病患民眾依舊前來看病，兩方人員擠成一團，場面頗為混亂，長輩平均得等候40分鐘以上才能打到，幸好長輩們都很寬容，並未發出怨言責難衛生所人員。