台北市長柯文哲稱北市疫情趨緩要改變戰術，議員郭昭巖接獲鄰近剝皮寮快篩站之三水街、廣州街攤商、居民等共350位聯名請願書，希望快篩站能夠移點，遷移出狹窄的廣州街，並建議市府能夠考慮和平西路三段上的台北好好看公園。

請願書指出，感謝台北市長柯文哲與市府官員於疫情爆發初期，當機立斷於剝皮寮設置快篩站，亦感謝防疫人員冒高風險，為民眾篩檢，防堵疫情擴散，這些付出將「銘刻萬華百姓心中」。

請願書指出，近期萬華區周邊醫院也設置快篩服務分留下，剝皮寮篩檢人數大幅降低，且篩檢民眾多為外地人士，篩檢動線與當地生活動線重疊性極高，已經造成附近住戶與商家極大身心壓力。

當地居民認為，希望能夠將剝皮寮快篩站遷移至台北好好看公園，該址面向路寬8線幹道，緊鄰龍山捷運站與公車站，地點絕佳，希望市府能列入考量，以利後續抗疫作業。

請願書指出，疫情為全國性災難，台北的萬華地區受創最先最重，卻飽受汙名化，也建請北市府能於疫苗供給無虞，優先讓萬華重災區民眾施打。

郭昭巖表示，北市府應詳細向當地居民報告並溝通，針對快篩站鄰近之商家、住戶未來後續之振興、補助政策與相關補償措施，應儘速規劃。

另外，有醫事人員向郭昭巖陳情，因柯文哲對媒體表示，「若AZ疫苗不夠，打過一劑的就不要再打第二劑」，但根據AZ藥廠報告，打兩劑的保護力較完備，國外多項研究也顯示，若只打單劑疫苗，對抗變種病毒株的效果會下降。

郭昭巖呼籲，中央與北市府應拿出積極政策，確保已經施打第一劑疫苗之防疫、醫事人員，於8至12周後，能完成兩劑疫苗接種，完備保護力。