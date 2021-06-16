台灣氣候及環境適合西瓜生產，然而夏天收成期間常面臨梅雨、颱風所帶來的農損，為保障瓜農收益，農委會協助產險公司推出「西瓜保險」，保單即日起銷售至8月16日止，承保地區包括宜蘭縣、花蓮縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣及台南市等7個主要產區，農委會補助農民一半的保險費，歡迎農民朋友把握時效踴躍投保。

全球氣候變遷日趨嚴峻，極端天氣發生之頻率及強度增加，農業經營風險相對提高，農業面臨的災害型態多元，為了不要讓農民看天吃飯，農委會106年起擴大推動農業保險，穩定農民收益安全，截至110年5月底止，已開發24種品項、37張保單。

農金局表示，農民多數於春雨過後種植西瓜，但由於是在夏天收成，梅雨、颱風所帶來豪雨、強降雨常導致田間積水，使得西瓜受到嚴重水傷與裂果，因此保單設計以降水量為承保事故，並以降雨最為劇烈的6月至9月作為保險期間，提供農民移轉風險的最佳保障。

此外，本保單可以讓農民依據個人種植情況，在6月至9月間選擇一個或數個月份投保，以貼近農民的實際需求；理賠部分，於保險期間內每日降雨量達50毫米並連續3日(含)以上，累計達301毫米以上，或單日累積降雨量達201毫米以上，兩者擇優啟動理賠，有效降低天災造成農民的衝擊與損失。

農金局呼籲，農民應踴躍投保農業保險，強化災變因應能力，保障營農收入，共同打造安心從農好環境，詳情可洽在地農會或富邦產險公司，或至農金局網站「農業保險專區」查詢。