25歲辣模翁子涵擁有不科學的姣好身材，曾被爆出是連千毅包養的後宮佳麗之一，深陷一連串風波，包括賣淫、整容、假學歷等，子涵揮別陰影後，也積極更新社群平台和粉絲互動，她宅在家時也不得閒，性感造型讓粉絲都陷入瘋狂，短短12小時內就獲得2.4萬人按讚。

子涵日前在IG上曬出居家防疫的辣照，只見她穿身短版緊身足球衣，搭配三角激短運動褲，秀出勻稱的零贅肉火辣身材，她的渾圓南半球直接從衣服裡掉出，完美翹臀和白皙長腿更是讓網友看得目不轉睛，子涵也在內文呼應穿搭主題，俏皮地問：「得分嗎？」

子涵身材火辣、長相美艷，是不少人心目中的女神。（圖/翻攝自子涵IG）

貼出一出，瞬間撩爆一票網友們，讓他們忍不住激動直呼，「太過份了這個」、「哇嗚，今晚怎麼睡」、「半球逆天」、「破表了」、「超過100分」、「寶我不行了」、「已得分破表了」、「這不得分的話⋯⋯裁判肯定有收錢」、「可以出寫真集了啦」、「不只能分、還深得我。

子涵揮別低潮後，不但去學畫畫、高爾夫陶冶性情，更開始練鋼管舞，積極充實自己的生活，也時常曬出練習鋼管舞的影片，和粉絲分享自己的學習成果，每每都能引發騷動，近日她為了感謝第一線辛苦的醫護人員，特別前往三總、新店慈濟、馬偕、國泰汐止、亞東醫院贈送100顆日香吐司，為他們加油。