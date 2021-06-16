連鎖餐飲集團八方雲集(2753)申請上市交易案15日獲證交所通過，推估最快第三季可望轉上市交易。展望2021年，集團不畏疫情逆風，將在台灣及香港加速擴展事業版圖，並規畫下半年推出蔬食新品牌，並持續籌備進軍美國市場，目標明年首季開出首店。

八方雲集去年9月底以每股138元參考價登錄興櫃，當日最高衝上250元後拉回，今年2月初下探144元後緩步走升，近期持穩165～184元區間。今（16）日開高後放量勁揚6.26％至188.5元，午盤後維持近5.5％漲幅，領漲觀光類股。

八方雲集目前實收資本額6億元，以鍋貼水餃品牌「八方雲集」起家，2018年在台港分別推出新品牌「梁社漢排骨」及「百芳池上便當」，2019年在香港再推出新品牌「八方台式麵屋」。去年10月斥資約6570萬元，取得「丹堤咖啡」69％股權。

八方雲集2020年合併營收創51.84億元新高、年增7.27％。毛利率雖降至39.49％新低，但營益率逆升至14.71％新高。本業獲利成長配合業外顯著轉盈，歸屬母公司稅後淨利6.33億元、年增達30.46％，每股盈餘（EPS）10.55元，雙創歷史新高、大賺1股本。

八方雲集2021年5月自結合併營收5.19億元，月增7.4％、年增23.6％，逆勢改寫新高。累計前5月合併營收24.15億元、年增達19.47％，續創同期新高。首季歸屬母公司稅後淨利1.38億元、年減8.14％，每股盈餘2.3元。

八方雲集營運受疫情衝擊較小，主因便當、水餃及鍋貼屬於庶民經濟的剛性需求，且旗下品牌門市外帶外送占比高，其中「八方雲集」逾6成、「梁社漢排骨」逾8成，配合生鮮水餃優惠方案熱銷，持續挹注營收成長動能。

展望後市，八方雲集今年將加速擴展事業版圖，台灣除了「梁社漢排骨」持續展店、目標年底達150家外，亦將加速「八方雲集」門店改裝、導入智能煎台與自動煮麵機設備。「丹堤咖啡」則將重新定位獲利模式，以新店型進行拓展，亦規畫今年推出蔬食新品牌。

海外市場部分，八方雲集在香港持續以新品牌「百芳池上便當」及「八方台式麵屋」展店，美國市場則已選定工廠廠址，正著手廠房建設，目標明年首季開出首家門市，並規畫之後再進軍日本市場。