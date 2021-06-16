美國前總統川普今天宣布，將前往德州視察美墨邊界，此舉顯然為凸顯有別於繼任者拜登較人性化的邊境政策。川普的移民立場始終強硬。

法新社報導，川普發表聲明說，他將在本月30日和德州州長艾波特（Greg Abbott）一起視察「我國最受摧殘的南部邊界」。

聲明說：「拜登政府從我這裡承襲了美國史上最強健、最安全與最有防護力的邊界，然而短短幾週，他們就讓它演變成美國史上最嚴重的邊境危機。」

「我們的邊境安全原本為世人所稱羨，如今卻成為全世界都惋惜、毫無法治可言的地帶。」

川普利用數據，指拜登政府近幾月難以抵禦數十萬計企圖越過過境的移民。拜登向來承諾將以更人道的方式，對待逃離貧困與暴力的中美洲移民。

根據美國海關與邊境保護局（CBP），今年3月至5月，有超過53萬人在缺乏合法移民文件的情況下企圖越過邊界被逮捕，隨後被遣返回墨西哥。

美國海關與邊境保護局官員表示，沒有官方數據顯示確實越過邊界的人數有多少，但數量之多顯示成功越界的人數上升。

共和黨人企圖透過強調邊界危機來破壞拜登支持度；與此同時，艾波特也宣布將恢復川普任內的邊境築牆計畫。拜登今年1月一上任就下令暫停築牆計畫。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1100616