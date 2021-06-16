華視卡位52頻道再下一城，NCC今日許可台數科集團所屬系統經營者及北港、大台中數位等共計8家系統經營者，由華視新聞資訊台替補第52頻道，加上先前就已經上架的中嘉等，可收視市占率提升至33.9％，可收視用戶將達163.5萬戶，台中、南投、雲林、嘉義、台南地區都將納入。

台數科集團所屬台灣佳光、大屯、佳聯、中投等4家系統與北港、大台中數位有線電視，係以移頻方式將「華視新聞資訊台」移動至第52頻位，並由免費頻道改為基本頻道；另台數科集團所屬新永安、大揚系統則是將「華視新聞資訊台」，新增於第52頻位。

NCC指出，針對台數科集團所屬6家系統經營者及北港、大台中數位等共8家系統經營者申請第52頻位替補華視新聞資訊台案，經110年6月2日第966次委員會議邀請本案申請人及利害關係人中華電視股份有限公司指派代表接受視訊面談後，依「有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法」規定，檢視系統經營者基本頻道之規劃是否符合區塊化，綜合考量是否增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容之多樣性及其他公共利益等面向，並參酌案關地方政府意見。經考量前述許可辦法審查標準後於今日第968次委員會予以許可。

NCC表示，希望藉由華視新聞資訊台替補第52頻位，使新聞區塊之頻道內容能更趨多樣，消費者亦能有更多元的收視選擇。