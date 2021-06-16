嘉義縣教育展望協會日前利用端午連假線上直播，近200位家長上線提問，希望幫助孩子進入理想學校。（嘉義縣教育展望協會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣教育展望協會日前利用端午連假線上直播，近200位家長上線提問，希望幫助孩子進入理想學校。（嘉義縣教育展望協會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國中會考成績放榜，卻碰到學校停課，為協助嘉義區家長及學生瞭解免試入學超額比序規則，輔導孩子如何適性選填志願，嘉義縣教育展望協會日前利用端午連假線上直播，近200位家長上線提問，希望幫助孩子進入理想學校。

嘉義縣教育展望協會指出，根據統計，嘉義區免試入學招生名額近6600人，報名學生約5200人，可謂人人都有學校念，但平均實際錄取率為98.88％，還是有學生落榜，關鍵就在志願選填。

日前嘉縣教育展望協會利用假期開線上直播會議，邀請不同類型高中職主任擔任講師，一一解答線上提問，擔任講師之一的嘉義女中主任連珮瑩強調，目前學生唯一還可以調整的分數就是志願序分數，故志願選擇及排序非常重要。竹崎高中主任陳琬婷則分享社區高中的優勢，並宣傳該校今年將首次辦理科技特色班招生。民雄農工主任蔡文豪說明高職群科的區別，除傳統高中升學路徑外，技職教育也是選項之一。

嘉義縣政府課程督學紀志聰指出，這次在嘉義縣教育展望協會的規畫下進行嘉義地區首次的家長線上座談會，整場2個小時約有近200人次參與，並在會中提問，可見家長端對於升學議題仍有相關疑問，在停課不停學年代，特別提供另一種不同方式，讓嘉義區的家長和學生可以獲得更多的資訊。

家長劉光藝參與座談會後表示，熟悉免試入學規則才能幫助鄉下地方的孩子，尤其不少家長少有機會弄懂免試入學為何，但內心又希望孩子能有好的發展，透過座談會可將最正確資訊傳播出去。

忠和國中校長黃雪惠說，除學校原有的升學輔導外，透過不同類型高中職端學校主任的線上說明，有益師生全貌式瞭解嘉義區高中職特色，後續建議學生可再參考個人序位，並依據個人興趣、性向及能力，擇其所愛。

嘉義縣教育展望協會理事長蔡惇敘表示，會辦理線上交流是考量疫情，導致原訂5、6月舉辦的研習和增能活動取消，又深感嘉義地區的家長有很迫切的需要，因此特別情商相關人士大力協助來解決現場端的問題。

嘉義區高中職免試入學志願選填時間為6月24日至7 月1日，依照嘉義區免試入學超額比序辦法，前六志願同分，第七志願開始則扣一分，故如何善用前六志願是關鍵，專家均建議前兩志願可嘗試夢幻志願，但第三志願開始則建議務實選填，才能為自己找到理想中的學校就讀。