高端二期解盲後，昨天公告正式向食藥署申請緊急使用授權（ＥＵＡ）；東華大學教授施正鋒今在臉書表示，給高端EUA、猶如學生自己上課、自己出考題、最後自己給成績，標準「自主學習」。

此外，施正鋒還指出，他實在沒看過一群如此無能的官員，由地方到中央都是，為何給高齡者打疫苗要預約、等候、曬太陽、也可能淋雨！「請問所有符合各式理由已打過疫苗的中央官員你們也是這樣打的嗎？你們不是在冷氣房裡打的嗎？」

施正鋒今在臉書幫太太留言提到施打疫苗亂象指出，現在不是希望輪到施打順位者，盡快打。不進口疫苗、已讓疫苗變成稀有物質，要預約、又製造這一群長者施打疫苗另一層阻礙及群聚，且還以年長者試驗。

他說，台灣的戶政都連線了，預約根本就是豬頭想的；打疫苗是大家的權利還是義務？打個疫苗弄得這麼麻煩、風險這麼高，實在笨到可以。

他表示，健保卡連領個口罩都知道該人有無出國，「這種警察國家、我們什麼資料你們不知道」，「這麼擾民、只凸顯你們是一群笨蛋」，日本的方式有什麼好學，一群人已聚在一起，滑動什麼？是車子帶著醫護走動、好嗎。