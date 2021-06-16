隨著歐美國家疫苗順利施打，及大規模刺激方案的推出，帶動全球價值型資產展開補漲行情，自2020年3月低點以來，至今年5月底MSCI世界指數上漲81.5％，全球富時REITs亦有63.3％漲幅，在各類型REITs中，以醫療保健REITs指數上漲108.7％最強。

日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，雖然目前全球疫情發展仍未有明顯趨緩，但醫療及長照生態的改變，未來將有更多醫療辦公室、醫院、檢測設施和康復中心需求湧入，為醫療保健REITs提供強有力的支撐。由於醫療檢測與健康照護屬剛性需求，這意味著醫療保健REITs的價格表現及整體收益性，較其他REITs來的更加穩定。

根據全美房地產經紀人協會2020年第三季調查結果，52％的受訪者表示，空置的購物中心正在轉變為零售以外的新用途，醫療中心或醫院正是這些空置零售中心的新用途之一，加上全球人口老化趨勢大潮下，年長者入住意願提升，刺激長照REITs成為新?代REITs基金的投資新寵。

王亨分析，以2006～2020年數據來看，當美國GDP與通膨成長率兩者皆較上一年走升的情況下，醫療保健REITs平均仍能繳出15％的年報酬，表現遠優於全球股票的8％，更優於全球債券的3％。凸顯在景氣復甦，但通膨增溫的時期，醫療保健REITs擁有良好的增值契機。