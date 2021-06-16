宅經濟發酵，歐美縫紉機需求增加，全球最大家用縫紉機製造廠伸興工業出貨雖為缺櫃所苦，但5月及前5月合併營收雙雙改寫同期新高，其中5月合併營收創單月次高，6月出貨目標訂為50萬台，實際出貨要看有無海運貨櫃。

去年全球爆發新冠肺炎，歐美各國相繼封城，激發歐、美民眾購買家用縫紉機居家DIY口罩及衣服，造就伸興去年銷售台數及合併營收雙雙攀史上新高，這股熱度延燒至今年。今年第一季出貨100萬台，合併營收25.45億元，雙雙創單季新高，5月合併營收6.43億元，年成長55.63％；前五月合併營收達39.89億元，年增幅達91.08％。

伸興表示，伸興因應歐洲對大陸產製家用縫紉機課徵傾銷稅，多年前，在越南投資設廠，近年陸續將大陸廠中低價位機型搬遷至越南廠生產，目前越南廠產量占比攀升至92％、大陸廠產量占比7％、台灣廠僅1％。由於海運缺櫃，致使伸興5月底有40多萬台家用縫紉機來不及出貨，預計6、7月陸續出貨，6月出貨目標訂為50萬台，比5月實際出貨30多萬台多。