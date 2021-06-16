中央流行疫情指揮中心今天宣布，6月18日起，配送第二批莫德納(Moderna) COVID-19疫苗7萬3200劑，開放6萬3200劑量的莫德納疫苗給一到三類對象接種，另外一萬劑保留給邊境人員接種。

指揮官陳時中表示，昨天已經把第二批AZ疫苗配送，讓大家比較可以掌握數量，施打效率上可以增加，今天宣布，接下來會再配送莫德納疫苗，發到縣市政府中，總共發放六萬三千兩百劑量，針對一、二、三類都可以打莫德納，雖然劑量數不多，但近日因為接種沒有特別快，所以希望六萬三千出去後，可以對一、二、三類有幫助

另外陳時中表示，也會保留一萬劑給交通部，對於邊境人員，大家強調邊境有相當的風險，且要防止相關可能變種病毒入侵，因此邊境人員的保護很重要，所以一萬劑撥給交通部交給機場邊境人員施打。

指揮中心說明，莫德納(Moderna) COVID-19疫苗已於6月9日起陸續提供第一類醫事及非醫事人員接種，截至昨(15)日累計接種3萬7,505人。為儘速提升第二類及第三類對象免疫保護力，將於6月18日起進行第二次配送，同時開放至第三類對象接種。本次疫苗配送量是以各縣市符合第一類至第三類對象中，尚未接種人數接種率４成核估，同時考量疫情風險程度，高風險縣市（臺北市、新北市）分配數量係以尚未接種人數接種率達5成以上計算，總計配送63,200劑。

指揮中心表示，另10,000劑疫苗提供交通部認定之第二類及第三類對象所需疫苗量，其中分配給國籍航空機組員5,000劑，含長榮、立榮、華航、華信、台灣虎航、星宇及飛特立等7家公司的駕駛員、空服員與隨機維修員等；另外5,000劑分配給民航航空第一線人員，含桃園機場及相關廠商、民航局、航空站、航管人員、飛機維修、倉儲、地勤及空廚等人員。