狂賀彰化確診嘉玲了。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心16日宣布單日確診增加本土病例167例、境外移入 3例，總計170例，彰化縣增加0例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，民眾可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣疫情情況。自疫情爆發以來首次迎來「嘉玲」，開牌瞬間爆發一陣歡呼，大量匡列、篩檢，隔離奏效了。

陳時中表示，整體疫情已經趨緩。確診個案中新增18例死亡。

彰化縣確診個案增加0個案例，累計251例，水果傳播、牌咖和醫院群聚、家族聚餐等收尾，連續幾天以來的確診個案，已經降到零星個位數，希望迎來「嘉玲」，彰化人歡呼，太棒了，感謝團隊的守護，防疫策略奏效。

葉彥伯表示，在進行大規模接觸者匡列後，核酸檢測陽性確診率只有0.65％，近幾天新增確診都是居家隔離發病，顯示疫情在彰化已經進入低檔期，為了清零社區殘留的病毒，只要一旦出現呼吸道症狀，都請到醫院進行免費PCR篩檢，病毒在病發前3天就有感染力，仍要戴好口罩，避免群聚等，做好防疫措施，不要掉以輕心。