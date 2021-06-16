NCSOFT旗下手遊《天堂2M》將於6月23日開放全新職業「槍」，今（16）日官網釋出槍職業介紹，同時也推出多項活動。

《天堂2M》魯西恩的故事

《天堂2M》將於下週開放全新職業「槍（SPEAR）」，今日官網也公開了包含傳說、英雄等級的角色介紹：

特拉斯肯討伐者【魯西恩】：副武器為單手劍，從地蟲『特拉斯肯』手中，拯救矮人們的英雄，至今為止矮人們都在流傳魯西恩的英勇事蹟。

皇帝之影【達波奈】：副武器為二刀流，達波奈是守護皇帝血統任務的血盟後裔，從小被養育成一心只為艾帝納犧牲，但心中潛藏著一些疑問。

火龍的新娘【黎歐納 布拉克巴德】：副武器為二刀流，被稱為火龍新娘的紅色革命團長，身為支配者的孩子，在黎歐納失去一切後，以自己力量找到了能夠改變世界的路。

霜之槍【艾雷格拉】：副武器為二刀流，找尋白色精靈的蹤跡，而前往北方的精靈長老，為了世界樹的願望，踏上了任何人都沒走過的冒險之路。

火花後繼者【亞肯】：副武器為二刀流，亞肯是火炎君主的兒子，也是下一屆君主的候選人，謙虛又聰明的他，選擇了部族榮耀之路。

逐死者【夏克頓】：副武器為二刀流，失去名譽後被族人驅逐的戰士，夏克頓為了死亡而徘徊在戰場，與齊格海特相遇之後，從此將為白衣團而奮戰。

高崙大師【塔吉普】：副武器為單手劍，大陸最優秀的高崙大師，宣稱不再製造戰爭兵器而退休，為了拯救生病的孫女，踏上了新的挑戰之路。

龍獵人【締堤】：副武器為匕首，戰鬥經驗豐富的獵龍專家，討伐安塔瑞斯作戰中立了大功，而獲得了龍獵人的稱號。

《天堂2M》今日除了公開槍職業介紹外，也推出了多項活動：

【歐瑞的冰凍寺院】：自6/16～6/30維護前，前往參加全新的冰凍寺院副本，狩獵怪物後可獲得包含「冰凍錢幣」等各種獎勵道具，使用冰凍錢幣（活動）可兌換精美獎勵，還有機會獲得稀有等級裝備製作卷軸碎片或上級職業獲取券、上級壺精獲取券。

歐瑞的冰凍寺院

【血盟的成長支援第2季】：自6/16～6/23維護前，每日血盟捐獻次數提升至5次，血盟捐獻獎勵也隨之加倍。

血盟的成長支援第2季

【聚集！血盟根據地】：自6/16～6/30維護前，每週兩次，透過血盟根據地的血盟特殊商人購買松木魔杖箱，用松木魔杖召喚BOSS，成功狩獵BOSS可100%獲得獎勵。

聚集！血盟根據地

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