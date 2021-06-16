大陸網紅劉梓晨早年以誇張五官、錐子臉走紅，被網友封為「蛇精男」，今年1月他突然發文，透露自己罹患新冠肺炎，不明白自己做錯什麼才生此病。事隔半年後，近日蛇精男再曬出影片，宣布自己抗病成功，他特別感謝其中一位粉絲天天傳私訊為他打氣，也勉勵大家戰勝病毒，能有快樂人生。

蛇精男過去除了突出長相吸睛外，發言也常引來外界爭議，去年8月他自曝「全臉毀容」，臉上冒出一堆紅點，愛美的他幾乎心碎，不知該如何面對以後生活，但他也強調：「消失的這幾個月裡，無數的寶貝給我發私信，催我更博，問我安好，問我怎麼消失了這麼久不出現，我真的很感動，還有很多人說我死了下葬了，我只想說請你善良」。

蛇精男宣布康復，曬無濾鏡影片報平安。（圖／翻攝自劉梓晨Chen微博）

今年初蛇精男又放出震撼彈，表示不幸罹患新冠肺炎，「我真的好難過，不知道做錯了什麼，要這樣對無辜的我，太難過了好無助」，更落淚提醒大家要戴好口罩、做好防疫，他自此消失了快半年，12日他在浴室錄影片報平安，宣布罹患新冠肺炎後目前已經痊癒，他更點名其中一位網友不僅沒像其他人霸凌咒罵他，還天天傳訊息關心他近況。

蛇精男特別感謝網友天天傳訊關心他。（圖／翻攝自劉梓晨Chen微博）

蛇精男說：「謝謝善良的你，這幾個月每天的陪伴，同時也謝謝所有其他人的鼓勵和善良，謝謝你們，你們都是幫所有處於陰霾中的人，脫離難過時刻最溫暖的人」，並坦言去年臉上長紅斑都是因為自己愛亂吃藥，幸好目前已經康復，而影片中他染了一頭金髮，看來精神奕奕，網友也回應：「視頻竟然都沒美顏的」、「現在怎麼越來越好看了」、「感覺你長得正常了點呢」、「你回來了就行，從15年開始罵的你，健康快樂的堅持讓我一直罵你吧」、「康復啦就好，養養身子太瘦啦，多吃點」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922