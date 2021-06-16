台南市佳里區一名陳姓婦人至冰店買冰賒帳，店家晚上等不到人來還錢，依婦人在實聯制單子所留電話打去竟是空號，只好上臉書PO文請店家注意，當地警方獲知後，依監視器畫面找到該名婦人，依詐欺罪函送台南地檢署偵辦，另未配合實聯制登記部分，函送衛生局裁罰。

冰店業者PO文表示，陳婦要付款時，翻錢包說忘記帶錢，表示下午5點會拿錢來。店家說，當下相信他，但到了收店還不見人影，依婦人在實名制留下電話打去，卻是空號。「雖然金額不是很多，但人跟人之間最基本的信任，就值這些錢嗎？」

台南市佳里警分局於網路巡邏時發現此事，立即前往處理，順利找出涉嫌詐欺的婦人，並查出還有多家店家受害，雖然金額不多，還是有人堅持告訴。至於處於失業狀態的陳姓婦人為何會做出此事，她則不願多說。

佳里警分局表示，購買物品留假資料賒帳，係以詐術使人交付財物，觸犯刑法詐欺罪，另有關實聯制部分，不僅只規範店家，民眾未依規定配合或留假資料，亦會受裁罰，呼籲民眾勿因一時貪念或便宜行事，而因小失大。