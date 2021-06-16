美國地質調查所（United States Geological Survey）表示，印尼偏遠島嶼摩鹿加群島（Maluku）外海今天發生規模5.8地震，但未發布海嘯警報。

這起淺層地震發生在下午1時43分（台灣時間中午12時43分），震央在塞蘭島（Seram）阿瑪海（Amahai）東南方約70公里的班達海（Banda Sea）上。

淺層地震通常造成較多災損，但目前沒有接獲傷亡或災損通報。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100616