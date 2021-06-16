印尼東部外海5.8淺層地震 未發布海嘯警報 14:522021/06/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（United States Geological Survey）表示，印尼偏遠島嶼摩鹿加群島（Maluku）外海今天發生規模5.8地震，但未發布海嘯警報。 這起淺層地震發生在下午1時43分（台灣時間中午12時43分），震央在塞蘭島（Seram）阿瑪海（Amahai）東南方約70公里的班達海（Banda Sea）上。 淺層地震通常造成較多災損，但目前沒有接獲傷亡或災損通報。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思(示其)）1100616 熱浪來襲 德州電網又拉警報 28架共機擾西南空域 創紀錄 #地震 #淺層地震 #警報 #海嘯 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情揭露蔡政府毫無治理能力 蘇偉碩曝網軍橫行原因 15:382021/06/13 政治 電動卡車預購訂單灌水 洛茲敦高層人事地震 23:262021/06/15 財經 花蓮深夜發生規模4.0地震 最大震度4級 00:152021/06/15 生活 Netflix發布劇集新動態 《怪奇物語4》新角色登場 21:452021/06/15 娛樂 中市新光三越千人全採陰 市府抽查下班分流動線 14:092021/06/16 生活 花蓮3小時連5震 氣象局：未來兩周不排除有規模4.0的地震 16:452021/06/11 生活 共軍出動28架軍機擾台再創新紀錄 空軍升空驅離 18:562021/06/15 政治 G7友台公報效應？共機5小時內17次進入我西南空域 11:062021/06/15 政治 奔騰思潮》現有核電廠延役救台灣（李敏） 18:002021/06/13 海納百川 花蓮中山橋橋樑修繕 15日起為期4個月採半半施工 11:212021/06/13 寶島 東奧照辦 東京都：每天恐7.7名海外人員確診 04:102021/06/13 話題觀察 國際熱門新聞 歐盟通過決議 台灣、美國列入安全旅行名單 - 政治圈 拜登大打北京威脅牌 CNN：被迫攤牌的歐洲深感不安 - 國際 印度變種噩夢：英每日恐暴增8萬確診 3成死者打2劑疫苗仍身亡 - 國際 「政府見死不救」 日疫情下商家的哀號 - 國際 失去味覺不是指標了 印度變種3大常見新冠症狀出爐 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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