檢警拘提張姓業者及合夥人，並會同環保局前往工廠扣押機具。（王文吉攝）

檢警拘提張姓業者及合夥人，並會同環保局前往工廠扣押機具。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市大甲區文曲路的違章資源回收廠佔用道路及墓地堆置，地方直斥「環保流氓」，警方及環保局連續開出近20張罰單，但業者仍視若無物。檢警介入偵辦，15日深夜拘提負責人及合夥人，16日會同環保局稽查大隊查扣工廠機具，佔用道路及民地的廢棄物預計翌日清除。

張姓業者承租文曲路廠房，非法經營廢棄物回收，霸佔附近約50公尺長的慢車道及二旁的私人土地及墓園堆置，文武國小學生上、下學不得不繞道行走快車道。文曲里長林寶彩、武陵里長方如玉出面溝通，始終未獲善意回應。

台中市議員吳敏濟3月底接獲陳情，數度召集大甲分局、環保局、經發局等單位會勘，除處以斷水斷電等措施，並二度強制清除廢棄物。但業者不僅拒繳近20張罰單，仍使用發電機繼續營業，並擴大推置範圍，甚至占用墓地。

大甲分局15日傍晚兵分兩路，以違反廢棄物清理法非法堆置廢棄物，分別在工廠及市區拘提張姓業者及合夥人，交由台中地檢署檢察官偵辦。16日上午警方再會同環保局前往工廠扣押機具，稽查大隊大隊長羅文龍表示，徵得檢察官同意後，最快17日清除，恢復道路通暢。

之前市府窮盡所有行政手段，都無法令業者改善，地方一度對公權力感到失望，吳敏濟也感嘆民代只有監督及建議權，但他仍安撫居民「相信司法會維護社會正義」。拘提行動之後，吳敏濟代表民眾感謝環保局、經發局、大甲分局及檢察官正視，使得公權力得以伸張。