替美國嬌生集團（Johnson & Johnson）生產新冠疫苗的巴爾的摩Bayview工廠爆出產線汙染，已被美國食品暨藥物管理局（FDA）要求銷毀數千萬劑嬌生疫苗，不過《華爾街日報》（WSJ）引述美國官員透露，繼上周放行1,000萬劑疫苗後，FDA昨（15）日再批准放行另外1,500萬劑疫苗，目前美國官方未說明這批疫苗會否出口，不過消息人士透露，這些獲批准的疫苗將全數出口海外。

生產嬌生新冠疫苗的巴爾的摩工廠爆出產線汙染問題，美國FDA已經要求銷毀6,000萬劑嬌生疫苗。

《華爾街日報》15日報導，一名美國資深官員透露，FDA昨日再批准一批由Emergent BioSolutions製藥公司於巴爾的摩Bayview工廠代工生產的嬌生新冠疫苗，數量多達1,500萬劑。

最早報導此消息的路透社則引述2名消息人士指出，新一批獲准放行的嬌生疫苗數量為1,400萬劑，FDA也證實昨日確實批准了新一批Bayview工廠生產的嬌生疫苗，但未透露數量。

消息人士指出，FDA至今批准放行的嬌生疫苗預計將全數出口海外，目前這些疫苗都已經裝瓶。

巴爾的摩Bayview工廠於今年3月傳出品管出包、產線交叉汙染問題，同樣在這間工廠進行生產的阿斯特捷利康（AZ）疫苗的原物料不慎汙染一批嬌生疫苗，迫使當局於4月要求工廠停工，FDA更在11日要求銷毀數批嬌生疫苗，《紐約時報》（New York Times）當時報導，銷毀數量多達6,000萬劑，此外，同一天FDA也宣布批准放行2批嬌生疫苗，多家外媒報導，數量達1,000萬劑。

若加總2次FDA批准的嬌生疫苗劑量，總共多達2,500萬劑，美官員也透露，目前獲得批准出口的疫苗劑量達到2,500萬劑。

《華爾街日報》指出，目前巴爾的摩Bayview工廠仍有超過1億劑嬌生、AZ疫苗等待獲得FDA批准釋出，官員透露，FDA預計本周稍後或下周決定這批AZ疫苗的命運。

美國FDA上周表示，目前還不打算讓巴爾的摩Bayview工廠恢復運作。針對FDA批准第2批嬌生疫苗，Emergent BioSolutions表示工廠致力於處理FDA發現的問題，以求盡快復工。

美國總統拜登先前宣布將捐贈全球8,000萬劑莫德納、輝瑞/BNT、嬌生、AZ疫苗，目前已經證實將捐給台灣75萬劑疫苗，美方尚未透露廠牌，不過工廠產線汙染事件也讓外界關注這批嬌生疫苗會否進入台灣。