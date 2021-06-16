台東夜市歇業迄今1個月，大部分攤商受限資格領不到紓困，台東市攤販協會伸出援手買米讓會員救急，有的攤販領到米紅了眼眶。（蔡旻妤攝）

疫情三級警戒，台東各夜市日前停止營業迄今，已1個月無經濟收入，不少攤販生活出現困難，但礙於資格和設限，大部分都無法請領到疏困4 .0的3萬元補助，台東市攤販協會目前只能先買400包米分送給會員救急，同時透過各管道，希望政府出手協助，讓基層攤商渡過難關。此外，協會必須按時繳納給市公所規費，坦言協會也是泥菩薩過江。

閒置1個月沒營業的生財工具，上面早已布滿灰塵，在台東觀光夜市經營炭烤的成姓攤商心痛表示，宣布夜市歇業讓他準備的新鮮食材全部報廢，光丟食材就裝滿了4大垃圾袋，再這樣下去，每個攤販家庭經濟都陷入困境；販賣地瓜球的張姓老闆表示，除了他，自家父母同樣從事流動攤販30年，全家頓時沒了經濟收入，所幸友人好心無償出借店面，暫時讓他擺攤。蔡姓烤肉攤商說，原本盼14日解封，現在只能等28日，面對即將來臨的暑假旺季，他說1天營業額近萬元，現在水電房租都得照繳，疫情讓他不知該如何生活。

「原本有400包米，才開放1天，就已被領走大半」台東市攤販協會理事長蔡宗緯坦言，協會有230多個攤商登記在案，就代表著有230個家庭無收入來源，會員雖然算基層自營商，但是沒有加入工會、無勞保，亦無繳稅証明文件，不符合紓困資格。此外，協會每年都得繳給台東市公所8萬元規費，另每月繳清潔費1萬8000元，根本是泥菩薩過江。對於是否跟進高雄瑞豐夜市開始營業？他說一開攤恐被開罰，根本無人敢營業。

據了解，因為攤商大多沒有其他工作專長才擺攤，一遇上疫情收入歸零，攤商表示，請政府多關心基層攤販，讓他們也能請領補助，渡過這波疫情難關。