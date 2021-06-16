暖暖區惠明新村防塵圍欄倒塌，疑遭風吹倒。（基隆市議員林旻勳提供／陳彩玲基隆傳真）

暖暖區暖暖街頂好超市招牌疑遭風吹歪。東勢街也有招牌遭風吹歪。（基隆市議員林旻勳提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市暖暖區惠明新村正日前搭設防塵圍欄，準備進行拆除作業，但今天中午卻不慎倒塌，市議員林旻勳接獲民眾反映，立即聯繫所屬單位進行整頓，目前研判是風大所致，現場封閉1車道，並由警方進行指揮交通。

暖暖惠明新村位在碇內市中心，先前是港務公司員工宿舍，已荒廢數十年，近日要進行拆除作業，工程人員前2個禮拜先在周邊搭設防塵圍欄，林旻勳指出，約莫中午，他接獲民眾陳情，指圍欄全數倒在道路上，其中有1路燈因此傾斜，導致車輛無法正常通行，他立即聯繫港務公司，要求派員前來處理。

林旻勳說，源遠路是重要道路，平時車流量多，所幸圍欄倒塌時，沒有人車經過，否則後果不堪設想，目前現場1車道暫時停駛，由工程人員排除狀況，預計於半小時內恢復通行，碇內派出所也派警員到場進行交通疏導，提醒民眾行經時務必注意安全。

另外，暖暖街也有招牌遭風吹歪，林旻勳指出，位在暖暖頂好超市建築上方的橫式招牌，今天也疑似因風大關係，招牌搖搖欲墜，店家趕緊拉起封鎖線、擺設三角錐提醒用路人，並暫時禁止民眾出入，目前招牌廠商已前往處理，他說，不幸中的大幸是2起案件都未有人員受傷。