新北市消防局回收仿冒隔離衣。（新北市消防局提供）

新北地檢署查獲眾里科技股份有限公司涉嫌引進10萬多件大陸、越南製的隔離衣，將其裝入合格藥廠的隔離衣外盒，偽裝成合格商品販賣。新北市消防局清查採購及接受捐贈防疫物資，經查雖未採購該業者產品，但有接受某事務捐贈的6000件隔離衣仿冒品，目前已全數收回。

新北市消防局表示，本月7日該事務所表達欲捐贈半身隔離衣6000件，供執行防疫勤務使用，並提供其採購合格許可字號及合格藥商名稱，經查為合格商品，故同意其捐贈。該批隔離衣於6月10日下午到貨，於隔日全數配發各大隊。

消防局獲悉該批隔離衣為仿冒後，立即通知各大隊回收該批仿冒隔離衣，現已全數收回，同時通知捐贈者相關訊息，並聯繫市府衛生局，對販售仿冒產品業者保留法律追訴權。

消防局表示，為避免類似情況再次發生，未來將以更嚴謹檢視標準進行查核，除要求應檢附衛生福利部相關許可文件外，亦加強驗收作業，並籲請捐贈者洽詢較有信譽廠商採購，給予第一線外勤同仁最佳的保障。