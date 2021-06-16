美股回跌，台股開低後震盪，在長榮(2603)等貨櫃航運三雄股價再創新高帶動，早盤上攻至近17400點，但因電金無力，指數壓回。台指期今天結算，大型電子權值股受壓抑，台指期略壓低；台股收跌63點至17307點，成交值增至5675億元。

美國聯準會將開始為期兩天的貨幣政策會議，美國5月PPI年增率報6.6％，高於市場預期值的6.2%。週二美股下跌，跌幅介於0.2%至0.90%，美股四大指數仍屬高檔整理。

台積電ADR跌1.27%，台積電(2330)今跟隨台積電ADR小幅壓回。聯電ADR小漲0.42%，聯電(2303)今股價也是下跌。台積電等權值股下跌，電子股指數下滑，金融股指數也是小跌，使得台股指數受壓抑，早盤一度在萬海(2615)股價突破200元大關，長榮、陽明(2609)股價再創新高，以及中鋼(2002)、台塑(1301)等原物料股有撐，台股早盤最高17398點，再創本波反彈以來新高。

不過，台股中場後，賣壓加重，長榮轉跌，中鋼翻黑，台股挫逾百點，最低到17275點，與早盤高點差了123點，收盤則仍收低63點，力守17300點關卡。

台指期今天尾盤結算，早盤台股持續高檔震盪，傳產航運股等仍是強者恆強，電子則以太陽能族群漲勢最強，茂迪(6244)、元晶(6443)等全面上揚。但電子權值股包括台積電、聯電、鴻海等下跌，使得台指期壓低結算。

鴻海子公司鴻揚創業投資砸下新台幣9.952億元參與太陽能導電漿廠碩禾(3691)私募，每股124.4元，折價幅度約22.25%，私募案完成後，鴻海將持有碩禾10.54%股權，成為第2大股東，雙方攜手開發電動車電池材料。碩禾攻漲停。

美國聯準會開始為期兩天的貨幣政策會議，利率結策決果受到全球關注。

另外，台積電去年第四季每股配發2.5元現金股利，預計在本周四進行除息交易，是否可順利展開填息，也將成為市場焦點。