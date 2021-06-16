本土疫情擴散，台股恐慌情緒衝高指數震盪劇烈。永豐金(2890)旗下永豐金證券以當前重要投資產業方向及主題，舉辦線上「2021年第二季產業投資論壇」，議題含蓋ESG、房地合一2.0的影響、工具機產業、台灣半導體與記憶體新局及固態電池等專題演講；永豐金證券表示，台股因疫情擴大震盪，短期內包括觀光、餐飲、百貨等內需產業將受創較深，但對經濟影響有限，今年企業獲利年增率仍佳。至於房市，受疫情升溫，不利於投資型市場。

因應防疫措施升級，永豐金證券將實體論壇改為線上會議，本次共計舉辦7場專題演講以及11家公司座談，各場次專題演講均吸引超過200人次的機構法人線上參與，而海外公司座談也安排8場次的活動，總計在7天的活動中共吸引近2000人次上線聆聽。

中研院產科國際所熊治民博士在論壇中分享工具機在電動車產業上的趨勢，工具機使用量雖會較傳統燃油車下滑，但要求的精度將更為提升，台灣業者須在這方面同步提升；中研院資深分析師劉美君也表示，在電動車與5G的趨勢下，半導體以及記憶體需求都將明顯受益，台灣在供應鏈上具有極佳的競爭優勢，未來可留意帶來的商機。

針對下半年房市，戴德梁行董事總經理顏炳立總經理指出，去年房地產市場走的是選擇性的產品行情，不同於過去的全面大漲，而今年市場熱點，第一是蛋白區內的土地，其次是蛋白區的房地產，且需求大過供給；然而政府祭出四個緊箍咒抑制炒作，目前市場由自用剛性買盤撐市較不利投資，加上近期疫情升溫，市場逐漸改變了對房市下半年的樂觀期待。

因應ESG投資熱潮，論壇邀請資誠永續發展服務公司執行董事張瑞婷說明國際間重要的ESG評鑑標準—永續會計準則(SASB)，以及在永續金融揭露規範(SFDR)框架下產業的揭露重點資訊；而永豐投顧正式推出以SASB為框架的SinoPac+ ESG評鑑系統，成為國內第一家推出ESG評鑑報告的投顧，會中並發表包括聯電、南亞科等多家半導體公司評鑑實例供機構法人與上市櫃公司參考。

永豐金證券表示，美國隨著疫苗施打率提升後逐漸回復正軌，全球主要已開發國家將逐漸走向解封，但台灣疫情突然升溫進入三級警戒，短期內包括觀光、餐飲、百貨等內需產業將受創較深，但對經濟影響有限，5月初指數修正籌碼初步獲得沉澱，隨著6月中過後疫苗開打，疫情緩步控制應是可期，加上今年台股企業獲利佳與豐沛的資金，若再遇到指數受到非經濟因素拉回，投資人可以趁機挑選質優標的。