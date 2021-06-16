和泰車(2207)看好宅經濟帶動商用車需求，代理的商用車品牌HINO(日野)新推出五噸框式完成車，並祭出零利率購車優惠。和泰車日前法說會中指出，今年HINO(日野)商用車(含商旅車)總銷售目標9,350台，挑戰販賣歷史新高。

和泰車表示，HINO五噸車自去年6月上市以來，憑藉著強力的動力輸出、優異的安全配備與堅實的車身大樑，獲得廣大物流業者與自營老闆們的喜愛。今年6月特別推出全新HINO五噸框式完成車，讓顧客輕鬆入手，省去車體打造時間，領牌就可立即上工拚事業。同時，推出即日起至7月底前，凡購買五噸框式完成車即享100萬元50期零利率輕鬆入主專案。

即使本土疫情於第二季衝擊車市，和泰汽車今年台灣總銷售除了商用車外，代理的Toyota、Lexus兩大品牌的總銷量目標合計15.4萬台，再創銷售新高的目標不變。

和泰汽車於日前法說會中指出，今年台灣車市規模預估44萬輛，此數字低於去年的45.7萬台。和泰車代理的Toyota、Lexus的總銷量目標合計15.4萬台，再創銷售新高的目標不變。

和泰車發言人劉松山日前指出，影響今年車市包括有三個主要因素，即疫情、車用晶片狀況以及汰舊換新補助政策；日本母廠豐田對晶片掌握度相對穩定，和泰車較不受缺車用晶片、缺車問題困擾，加上汽機車汰舊換新貨物稅減免展延五年，5月已於立法院三讀通過。雖目前本土疫情升溫，但預期疫情逐步獲得控制以及疫苗施打，預計全台車市今年為44萬輛，代理的Toyota、Lexus兩品牌乘用車，將挑戰銷售15.4萬輛的新高目標，其中，Toyota品牌今年銷售目標為13.3萬台，Lexus品牌今年銷售目標為2.1萬台。

整體來看，今年台灣整體車市成長幅度減緩，惟和泰車今年在台銷量目標15.4萬台，年增約5.48%，將再創歷史新高，市佔率上看35%。