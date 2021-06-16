由RSL賽事聯盟主辦、遊戲橘子協辦的《跑跑卡丁車》電競賽事「RSL夢想盃跑跑聯賽 第二季」將於 6/17（四）12:00 起於Accupass報名系統線上開放搶票報名！想要參賽的玩家們只要擁有全新電競社交平台PLANET9會員就有機會參與！

本次賽事邀請到競及電競、曜越科技、PLANET9、PredatorShot、HyperX、Philips Monitors等各大品牌共襄盛舉，大方放送各種好康給喜愛競速的玩家朋友們，豪華豐富的周邊獎勵包括幻銀 Argent K5 RGB 機械式鍵盤（由曜越科技贊助）、Philips 242E1GAJ 電競螢幕（由Philips Monitors贊助）以及HyperX Cloud Alpha S電競耳機（由HyperX贊助）等，總獎金更是高達六萬元整，想要在賽道上甩出名號的玩家們絕對不能錯過！

除了驚人、豐富的獎品與贈品外，RSL 夢想盃跑跑聯賽的播報團隊更是絲毫不馬虎，知名的「電競新聞人」Multy及「國服金牌解說」人生導師將於本屆賽事中強勢加入播報行列，第一季令觀眾們都留下深刻印象的黃金搭檔 SpaceQ 和蛋蛋 DanDan 也再度現身力挺！賽評陣容由在社群活躍、經營《跑跑卡丁車》內容已有豐富成績的爆哥、魯夫及村村出馬，勢必將為大家帶來專業精彩的講評內容！

全新的主播賽評陣容，望能讓觀眾有更好的觀賽感受

「RSL夢想盃跑跑聯賽 第二季」從6/17（四）12:00起開放報名！參與賽事就有機會將多項好禮打包帶回家，還能爭奪總價值高達新台幣 60,000 元整的高額獎金！戰火準備一觸即發，你還在等什麼？馬上出發，用一毫秒甩出屬於你們的榮耀吧！

RSL 夢想盃跑跑聯賽 第二季賽事資訊

報名時間：6/17（四）12:00 - 7/2（五）23:59

關於 RSL 賽事聯盟

RSL賽事聯盟成立於2020年，由三名兼具賽事舉辦經驗、玩家社群經營與遊戲領域影響力的核心玩家所組成，致力於打造完善的電競聯賽環境、建立公平的賽事舞台，希望藉由 RSL 聯賽讓玩家重新燃起心目中的電競選手夢想。在去年舉行首屆《RSL夢想盃跑跑聯賽》表現十分亮眼，除了透過賽事凝聚社群力量之外，良好的收視成績也讓選手們重新擁有一個可以展現自己實力的舞台。