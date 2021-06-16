39歲男星黃少谷是強辯樂團主唱兼吉他手、龍之家族吉他手，去年與37歲Weather Girl天氣女孩林采薇結婚，今年3月宣布太太有喜，本以為事業、婚姻皆得意，想不到新冠肺炎重創經濟，黃少谷頓時失去工作機會，眼看老婆快生了，他決定放下音樂夢、轉職當上班族。

黃少谷14日在臉書沉痛發文：「這個疫情，也對我的夢想判了死刑嗎？」他表示疫情前進修吳皓昇老師的表演課，對方告知「如果我要拚！就是這兩年了」未料拍完八點檔、準備第二張專輯《命運》時，疫情忽然爆發，出唱片的夢想因此夭折。

黃少谷坦言在音樂領域看不到什麼成就，「我也不是什麼實力派歌手，我只是愛寫歌，愛分享我的創作，但這個世界慢慢的往飆高音+技術面的歌手前進時，純粹的創作與態度，對我來說已經不合時宜了」他離開音樂公司、轉戰戲劇圈，疫情卻越來越嚴重，再度失去機會。

看著嬌妻林采薇的孕期來到7個月，「有一天她一臉擔心，跟我討論著未來，我心想！放棄吧，放棄那個未知的等待。於是我在求職網站上，找了個工作！」後來黃少谷向吳皓昇老師坦承當上班族，「聊了很久，他說那時候跟我拍戲，看不到我的潛力，後來幫我上課，才慢慢的發現我很多地方可以發揮，這兩年他也很期待我可以發展。」這通電話讓黃少谷傷心不已，因為還沒準備好時機會來了，等到真的準備好又失去機會。

同為演員的邱琦雯看到這篇貼文，安慰黃少谷：「老弟，很多同行也都停擺停工，不要灰心，待疫情過後也許機會就來臨了！」五月天士杰也留言打氣：「機會是留給準備好的人，而不是留給放棄的人喔，你現在選擇相對侷限，不是你的問題，不要往心裡面去，而是要趁現在充實自己，從不同面向去體會人生，才有可能給觀眾&也給自己新的觀點～小朋友剛要出生，人生才是真正的重新開始。」最感人的是，老婆林采薇也站出來挺丈夫，「老公謝謝你為家庭的付出，每次看著你那麼認真那麼努力一直一直不斷的做功課練習，我都默默在一旁幫你加油打氣著，這行需要很多的是機緣跟運氣，你每天在家的努力我都看到了，老公我會一直在！一直陪你走下去！」

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