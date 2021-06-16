杜德偉很榮幸能參演改編金庸小說的影視作品。（滾動工作室提供）

改編自金庸經典武俠作品，由杜德偉聯手耿業庭、林妍柔、關禮傑等主演的網路電影《射雕英雄傳之降龍十八掌》在大陸上線，杜德偉雀躍的說：「已經將近20年沒有拍古裝啦，真的很榮幸能夠拍到金庸小說裡面其中一個角色，尤其是歐陽鋒這麼一個重要的角色，作為一個演員及金庸迷，真的可以講一句無憾。」他表示因為電影開始讀金庸小說，發現開始看了之後就一發不可收拾。

談到「歐陽鋒」這個角色，杜德偉說：「歐陽鋒是武林中最會打的五大高手之一，除了打鬥，導演要求平常演戲時都要有武林高手的風範，包括舉手、投足、走路、眼神。武指大哥設計了我能駕馭的招式，還用上街舞元素融合功夫來發揮出歐陽峰的功力，為我量身定做，對我來說是很大的挑戰。」

杜德偉跟戲中飾演他兒子的朱鑑然雖然首次合作，但兩人不但一見如故，且一合即拍，有共通的音樂、舞蹈喜好等話題，鏡頭下兩個都十分活潑，不時自創短視頻，創意無限！而造型上因歐陽峰來自西域，所以設計上加深眼線，杜德偉笑說乍看之下，跟強尼戴普在《神鬼奇航》中飾演的傑克船長還真的有點像！