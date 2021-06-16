昨天起開放85歲以上老人優先接種AZ疫苗，驚傳死亡案例。中央流行疫情指揮中心今天證實，一名80多歲長者，有多重慢性病，自行去接種AZ疫苗後第二天死亡。

日本捐贈124萬劑阿斯特捷利康（Astra Zeneca）疫苗15日起全台開打，卻陸續傳出死亡個案。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天有一個個案是在接種後，有通報不良事件，是在接種第二天後死亡，為一名80多歲男性，本身有糖尿病、高血壓、慢性阻塞性肺病、顱內出血，今年一月有心肌梗塞住院，昨天自行去社區關懷站接種疫苗，6月14日上午接種，15日下午發現沒有呼吸心跳，家屬通知衛生所行政相驗，目前已經轉通知地檢署會進行司法相驗，今天法醫會到家中做司法相驗，有告知家屬是否申請救濟，讓家屬知道。

莊人祥表示，今天的不良事件部分死亡個案，是6月14日接種，6月15日死亡，並非台中傳出的兩例死亡個案，台中那2名個案還沒報上來，一個是昨天晚上，一個是今天早上死亡，還沒那麼快通報上來。有的話會再說明。

陳時中則表示，昨天正式開始打124萬劑疫苗，全國施打超過14萬劑，有的媒體關心各縣市施打情況，看起來有的縣市報上來速度比較慢，所以數字不穩定，不過一天開始要打這麼多量不簡單，超過十四萬以上不少，這樣一個情況，一開始可以打這麼大，未來還要更快時，我們希望有擴大施打疫苗計劃是沒有問題，一週打上百萬劑量沒有問題。