Facebook或Instagram近日被「卡通換臉風」洗版，許多鐵粉都PO出自己卡通版「迪士尼化」的Q版照片，太平警分局偵查隊隊長陳文虎為貼近年輕人的潮流，有別以往的宣導風格，變身「卡哇伊」卡通版風格，在警分局官方臉書上推出宣導最新「紓困防詐」懶人包，避免有心分子透過紓困政策實施詐騙行為，造成民眾財產損失。

偵查隊長隊長陳文虎表示，新冠肺炎疫情嚴峻，政府陸續推出紓困方案，例如：擴大急難紓困、勞工紓困貸款及孩童家庭防疫補貼等項目，結果詐騙集團也蠢蠢欲動，可能假冒政府機關或銀行名義，打著申辦紓困名義，透過假網址亂槍打鳥的傳送簡訊、電子郵件甚至LINE訊息，引誘民眾點擊假網址，趁機騙取個資或植入惡意程式，導致權益受損。

最後警方也針對「紓困防詐」懶人包，摘要提出三大詐騙手法：一、擴大急難紓困-勿隨意點擊他人轉傳的線上申辦網(頁)址。二、勞工紓困貸款-不需要先支付手續費、交付存摺(金融卡)、網銀密碼。三、孩童家庭防疫補貼-不隨意操作ATM或網路銀行。

太平警方表示，萬騙不離錢，如遇有疑問可撥打110或165反騙專線，也可以關注太平分局的官方臉書，警方也將持續更新各類犯罪預防宣導，歡迎民眾一起來滑臉書、反詐騙。